Москва 24 покажет, как приобрести площадку для бизнеса на аукционе

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4 июня в лофт-пространстве "Министерство" состоится встреча, посвященная приобретению коммерческих площадок на аукционах Москвы.

Около 20 крупных объектов недвижимости, подходящие под инвестиционные проекты, выставлены на городские аукционы. В списке предложений – здания бывших АТС (со своей парковкой, свободной планировкой) площадью от 3,5 тысячи квадратных метров. Подробно о технико-экономических характеристиках лотов расскажут эксперты рынка коммерческой недвижимости и представители департамента города Москвы по конкурентной политике.

Смотрите трансляцию 4 июня в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.