Москва 24: как развивается школьное волонтерское движение

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2 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная развитию школьного волонтерства.

За последние несколько лет московские школьники стали сознательнее и активнее, они охотно принимают участие в жизни города и общества. Особо интересные истории вошли в основу фильма о школьниках-добровольцах "Волонтеры будущего". Показы этого фильма пройдут в начале декабря в школах и культурных учреждениях в рамках Всероссийских акций "Добрые уроки" и "День доброй воли". Вместе со школьниками и членами волонтерских организаций на показы придут известные спортсмены, артисты, общественные и политические деятели.

На пресс-конференции выступят:



Никита Тихонов-Рау, генеральный продюсер медиапроекта "Волонтеры будущего", основатель АНО "Лаборатория социальных коммуникаций "Третий Сектор";

Ольга Арлаускас, продюсер, сценарист, режиссер фильма "Волонтеры будущего";

Анастасия Попова, генеральный директор проекта "+1Город" ("Полезный город");

Дарья Маслова, советник директора ГБУ города Москвы "Мосволонтер";

Павел Немков, специалист департамента проектов Российского движения школьников (РДШ).

Смотрите трансляцию 2 декабря в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.