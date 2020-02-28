Москва 24: каким будет конкурс "Доброволец России" в 2020 году

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3 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная началу приема заявок на X Всероссийский конкурс "Доброволец России – 2020". Главная идея конкурса – объединить волонтеров по всей стране и дать им возможность рассказать о своих проектах и найти поддержку.
О целях конкурса, требованиях к участникам, новых номинациях и призовом фонде расскажут:
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев;
- председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев;
- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров;
- победительница Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" в номинации "Волонтер года" Инесса Клюкина;
- участник акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов Всероссийского конкурса "Доброволец России", руководитель проекта "Другая медицина" Татьяна Авдеева.
Смотрите трансляцию 3 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.