Москва 24: каким будет конкурс "Доброволец России" в 2020 году

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3 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная началу приема заявок на X Всероссийский конкурс "Доброволец России – 2020". Главная идея конкурса – объединить волонтеров по всей стране и дать им возможность рассказать о своих проектах и найти поддержку.

О целях конкурса, требованиях к участникам, новых номинациях и призовом фонде расскажут:



руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев;

председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев;

генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров;

победительница Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" в номинации "Волонтер года" Инесса Клюкина;

участник акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов Всероссийского конкурса "Доброволец России", руководитель проекта "Другая медицина" Татьяна Авдеева.

Смотрите трансляцию 3 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.