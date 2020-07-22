Москва 24: что делать спортсмену после завершения карьеры

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

23 июля в Общественной палате РФ пройдет круглый стол на тему "Практико-ориентированная модель по созданию и развитию НКО в спортивной сфере".

Участники мероприятия расскажут, какие возможности открываются перед спортсменами, завершившими карьеру. Речь пойдет об образовательных программах, которые позволяют спортсменам получать новые навыки. Будут также подняты вопросы сохранения преемственности в российском спорте и создании сети социально ориентированных негосударственных спортивных школ в регионах.

В обсуждении участие примут:



генеральный продюсер Федерации фристайла России, генеральный продюсер Федерации скалолазания России Екатерина Алиева;

президент Федерации гольфа Краснодарского края Галина Антошина;

руководитель Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям и молодежи России", президент межрегионального общественного комитета ветеранов военной службы, спорта и правоохранительных органов, Герой Отечества Наталья Боярская;

первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина;

президент Федерации пауэрлифтинга города Москвы Игорь Бутусов;

председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка Софья Великая;

президент Российского союза спортсменов Галина Горохова;

председатель комиссии спортсменов Федерации керлинга России, заслуженный мастер спорта РФ Екатерина Галкина;

первый вице-президент Федерации тайского бокса России, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу, зампредседателя Общественного совета при Минспорте Григорий Дрозд;

и. о. президента Федерации роллер-спорта России Сергей Зюльков;

президент Федерации конькобежного спорта МО Петр Каныгин;

президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Смотрите трансляцию 23 июля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.