Москва 24 покажет пресс-конференцию министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

13 сентября в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой. Мероприятие пройдет в формате прямого эфира с подключением площадок в Томске, Якутске, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре и Ярославле. В рамках пресс-конференции будут даны ответы на актуальные вопросы, касающиеся сферы здравоохранения.

ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.