Москва 24 расскажет, как пройдет фестиваль "Золотая осень"

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

2 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная гастрономическому фестивалю "Золотая осень", который стартует 4 октября. В этом году праздник развернется на площадках "Московские сезоны", а также на ярмарках, рынках и в сетевых магазинах. Целых десять дней на фестивале гостей будут ждать широкий выбор вкусных, свежих и качественных продуктов со всей России, необычные блюда от московских рестораторов, и, конечно же, разнообразная культурная программа. Подробнее обо всем этом расскажут:

Алексей Немерюк, министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг;

Олег Сирота, сыровар, участник фестиваля "Золотая осень";

Марина Погибелева, пчеловод, участник фестиваля "Золотая осень".

Смотрите трансляцию 2 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.