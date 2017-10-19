Новогодний салют в Москве запустят с 30 площадок

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Новогодний салют в Москве планируют запустить с 30 площадок. Об этом рассказал замруководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.

"Праздничный новогодний салют запустят с 30 точек", − сообщил Филиппов. Он также обратил внимание на то, что для запуска выбрали символичное время − ровно 01:00 1 января 2018 года. Как пояснил замглавы ведомства, "в час ночи по Москве Новый год придет на всю территорию нашей страны".

При этом Филиппов пока не уточнил, с каких именно площадок будут запускать праздничный салют в новом году. Прошлый новогодний салют проходил также на 30 площадках, включая 20 городских парков.