Новогодние ели демонтируют в столице к концу недели

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Новогодние ели исчезнут со столичных улиц к концу недели. Работы по демонтажу искусственных деревьев, стартовавшие в ночь на понедельник, 15 января, будут длиться четыре дня. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента ЖКХ.
"В этом году в городе было установлено более 266 новогодних красавиц, из которых порядка 50 елей появились за счет привлечения спонсорской программы", – цитирует Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Как пояснили в департаменте ЖКХ, разобранные конструкции затем отвезут на склады – на хранение до следующего Нового года.
Ранее сообщалось о начале работ по демонтажу новогодних елей в центре столицы и в городских округах. Отмечалось также, что, хотя искусственные ели уберут со столичных улиц уже к 18 января, праздничным оформлением города можно будет полюбоваться до конца зимы. Демонтировать светящиеся конструкции планируют начать только в последний день февраля.
После новогодних праздников в Москве открыли 12 пунктов утилизации новогодних елок, сосен и пихт. Горожан попросили лишь предварительно снять с деревьев все игрушки, гирлянды и мишуру.
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