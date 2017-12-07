Городские фестивали "Московские сезоны" полностью окупаются

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Фестивали "Московские сезоны", проходящие на городских площадках столицы, вышли на полную окупаемость. Об этом завил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Да, они окупаются", – цитирует чиновника РИА Новости. По словам главы торгового ведомства, большую роль в доходах мероприятий играют иностранные туристы. В 2016 году Москву посетили 19 миллионов человек, а в 2017-м ожидаемый показатель составляет 21 миллион гостей. По его словам, туристы тратят в магазинах, ресторанах, транспорте, музеях около 600 миллионов рублей.

В столице стартует зимний сезон городских фестивалей. Откроет его "Путешествие в Рождество", площадки которого уже начали готовить в городе. . Самый большой елочный шар смонтировали на Поклонной горе, а на Площади Революции запланировано строительство самой большой ледяной горки в Москве.

Впервые за историю один из городских фестивалей – "Московское лето. Цветочный джем" получил награду "Путеводная звезда", которую называют московским туристическим "Оскаром". Москвичи посчитали это мероприятие лучшим уличным праздником в 2017 году.