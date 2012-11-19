Дни Москвы пройдут в Вологодской области 23 и 24 ноября. В программе запланированы совместные заседания правительств двух регионов, церемония возложения венков к Вечному огню, встречи с ветеранами — участниками битвы за столицу.

Кроме того, в рамках Дней Москвы пройдут круглые столы по вопросам сотрудничества, посещение предприятий и учреждений Вологды, гала-концерт столичных мастеров искусств, а также совместный прием от имени региональных властей, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Мероприятия пройдут в рамках двустороннего соглашения между столицей и Вологдой.

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