13 сентября 2013, 23:22

Происшествия

В результате пожара на северо-востоке Москвы погиб один человек

Один человек погиб в результате пожара на северо-востоке столицы, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"В 21 час 40 минут на пульт дежурного службы "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Анадырский проезд, дом 47, корпус 1, где на 3-ем этаже 9-ти этажного жилого дома на кухне однокомнатной квартиры происходило загорание личных вещей и мебели на площади 8 кв. метров", - говорится в сообщении.

В горевшей квартире был обнаружен погибший. Причина пожара устанавливается дознавателями столичного главка МЧС.

