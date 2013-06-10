В квартире на севере Москвы произошел пожар

Фото: Читатели М24.ru

В одной из квартир дома номер 73/4 по улице Дубнинская произошел пожар. О происшествии сообщила читательница М24.ru Ольга.

По ее словам, на месте ЧП работали пожарные расчеты, "скорая помощь" и полиция.

Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС, в квартире загорелись личные вещи на площади около 1 квадратного метра. Возгорание удалось быстро потушить, и в результате никто не пострадал.