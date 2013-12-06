Жилой дом в СВАО остался без света из-за пожара

Читатель M24.ru Елена сообщила, что жилой дом на северо-востоке Москвы остался без света из-за пожара.

По ее словам, ЧП произошло в доме №16 по улице Хачатуряна.

Между тем пресс-служба главка МЧС по Москве сообщила, что около 22.30 в подвале дома вспыхнул пожар. Пламя охватило 15 квадратных метров магазина одежды.

Возгорание было ликвидировано в 23.22, никто не пострадал.

