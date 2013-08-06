На западе столицы при пожаре спасли трех человек , информирует пресс-служба МЧС России.

Сообщение о пожаре по адресу: ул. Партизанская, дом 36 поступило на пульт дежурного "01" в 18 часов 36 минут. На 9-ом этаже жилого дома в одной из комнат трехкомнатной квартиры загорелись диван и постельные принадлежности на площади 5 кв. метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из соседней квартиры были спасены 3 человека, из них 1 ребенок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 19 часов 13 минут пожар был ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.