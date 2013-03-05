В Зеленограде произошел пожар в одном из магазинов 4-го микрорайона. Пожарные эвакуировали из горевшего здания более 50 человек.

Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного 5 марта в 11 часов 19 минут. В подсобном помещении магазина загорелись постельные принадлежности на площади 10 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали из горящего здания 57 человек. Никто не пострадал.

Спустя 20 минут от начала возгорания пожар был ликвидирован. Его причину сейчас выясняют дознаватели ГУ МЧС по Москве.