На Южнопортовой улице в Москве загорелся склад – МЧС

Фото: портал Москва 24

Пожар вспыхнул на складе в Юго-Восточном округе Москвы, передает МЧС.

На пульт экстренных служб поступило сообщение о пожаре в строении № 19 на Южнопортовой улице. По предварительным данным, там горит утеплитель стены. Как передает телеканал Москва 24, на данный момент площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Как уточнили в администрации склада, людей внутри быть не должно. В МЧС также сообщили, что сейчас обстановка на месте пожара спокойная, открытое горение удалось сбить. Спасатели проводят проливку здания. Сведений о пострадавших не поступало.

Подробнее о другом октябрьском пожаре, который произошел в ТЦ "Синдика" и уже признан крупнейшем пожаре в истории современной России, – читайте в материале портала Москва 24.