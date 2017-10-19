19 октября 2017, 13:31Происшествия
На Южнопортовой улице в Москве загорелся склад – МЧС
Фото: портал Москва 24
Пожар вспыхнул на складе в Юго-Восточном округе Москвы, передает МЧС.
На пульт экстренных служб поступило сообщение о пожаре в строении № 19 на Южнопортовой улице. По предварительным данным, там горит утеплитель стены. Как передает телеканал Москва 24, на данный момент площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Как уточнили в администрации склада, людей внутри быть не должно. В МЧС также сообщили, что сейчас обстановка на месте пожара спокойная, открытое горение удалось сбить. Спасатели проводят проливку здания. Сведений о пострадавших не поступало.
Подробнее о другом октябрьском пожаре, который произошел в ТЦ "Синдика" и уже признан крупнейшем пожаре в истории современной России, – читайте в материале портала Москва 24.