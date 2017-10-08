Площадь пожара на строительном рынке "Синдика" увеличилась до 3 тыс кв метров

Фото: портал Москва 24/Кристина Довлатова

Поступило уточнение по площади пожара в "Синдике" – она составляет три тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости. Данные озвучил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

При этом огонь достиг кровли здания. Там горит 50 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ведомства.

Стали также известны версии о причинах пожара на строительном рынке в Подмосковье, передает телеканал Москва 24. Одна из основных – на цокольном этаже здания кто-то небрежно обращался с электроприборами, что привело к перебоям в сети. Рассматривается и криминальная версия событий – поджог.

Ранее сообщалось, что пожар начался на строительном рынке "Синдика" в Подмосковье. Изначально называлась площадь пожара в тысячу квадратных метров. Возгорание началось на парковке центра, где было припарковано множество автомобилей.

Все последние подробности о происшествии – в нашей онлайн трансляции.