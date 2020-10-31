Посольство РФ предложило США задуматься над инициативой Путина по разоружению

Фото: kremlin.ru

Россия предложила США задуматься над инициативой по контролю над вооружениями, которую выдвинул Владимир Путин 26 октября. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США в Twitter.

"Никто не хочет еще одного ракетного кризиса. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнеры уделили им серьезное внимание", – подчеркнули дипломаты в ответ на сообщение спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Американский чиновник накануне прокомментировал заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Биллингсли выразил уверенность, что Россия сожалеет о том, что разрушила Договор о РСМД. По его словам, это случилось из-за того, что более десяти лет Москва обманывала Вашингтон по соглашению.

В августе прошлого года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Единственным между странами остался Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он был подписан в 2010 году, срок соглашения заканчивается в 2021 году.

Владимир Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки вооружений и роста конфронтационного потенциала. Президент отметил, что Россия готова к дальнейшим шагам по минимизации последствий развала ДРСМД.

