Посольство РФ предложило США задуматься над инициативой Путина по разоружению

09:10
Фото: kremlin.ru
Россия предложила США задуматься над инициативой по контролю над вооружениями, которую выдвинул Владимир Путин 26 октября. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США в Twitter.
"Никто не хочет еще одного ракетного кризиса. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнеры уделили им серьезное внимание", – подчеркнули дипломаты в ответ на сообщение спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Американский чиновник накануне прокомментировал заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Биллингсли выразил уверенность, что Россия сожалеет о том, что разрушила Договор о РСМД. По его словам, это случилось из-за того, что более десяти лет Москва обманывала Вашингтон по соглашению.
В августе прошлого года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Единственным между странами остался Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он был подписан в 2010 году, срок соглашения заканчивается в 2021 году.
Владимир Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки вооружений и роста конфронтационного потенциала. Президент отметил, что Россия готова к дальнейшим шагам по минимизации последствий развала ДРСМД.
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