Эксперт прокомментировал заявление Трампа о встрече с Рухани

31 июля, 11:42
Фото: ТАСС/I-Images
Доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев оценил заявление американского лидера Дональда Трампа, в котором он сообщил о готовности провести встречу с иранским лидером Хасаном Рухани, передает RT.
По словам Юртаева, это заявление говорит о продолжении "твиттерной" позиции президента США.
Эксперт отметил, что Трампу не нравится соглашение по урегулированию иранской ядерной программы, которое заключил Барак Обама.
"Американцы хотят создать более широкий контекст, чтобы убедиться, что достигается всеобъемлющая безопасность. Под ней США понимают одновременный контроль над атомной программой и над программой развития вооружения этой страной", – сказал Юртаев.
Эксперт отметил, что важно проработать вопрос, связанный с особенностью иерархии власти в Иране. Встречаться, по его словам, нужно с руководителем и духовным лидером Ирана, а это аятолла Али Хаменеи.
"Если будет встреча с Рухани как с исполнительным руководителем правительства Ирана и Трампа как президента США, то остается вопрос: а насколько уполномочен Рухани принимать окончательные решения или у него будет карт-бланш", – сказал эксперт.
Ранее Юртаев оценил заявление Трампа, в котором он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если Хасан Рухани не перестанет угрожать США.
До этого Рухани предупредил Вашингтон, что в ответ на угрозы со стороны других государств Тегеран будет отвечать тем же, и заявил, что Дональду Трампу не следует "играть с огнем".
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