Жириновский зарегистрирован в качестве кандидата в президенты РФ

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Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала лидера партии ЛДР Владимира Жириновского в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации.

"Принято единогласно. Владимир Вольфович, мы, все члены Центральной избирательной комиссии, с удовольствием вас поздравляем. Есть удостоверение, которое подготовлено", – цитирует зампредседателя комиссии Николая Булаева Агентство "Москва".

Сообщалось, что Владимир Жириновский первым принес в ЦИК пакет документов для выдвижения. Это произошло 21 декабря. Затем были зарегистрированы его уполномоченные представители, открыт избирательный счет.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально кампания стартовала с 18 декабря. Действующий президент Владимир Путин также будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Он подал документы в ЦИК 27 декабря 2017 года. Представители главы государства на выборах уже зарегистрированы.