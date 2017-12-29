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29 декабря, 17:59

Жириновский зарегистрирован в качестве кандидата в президенты РФ

политика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала лидера партии ЛДР Владимира Жириновского в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации.

"Принято единогласно. Владимир Вольфович, мы, все члены Центральной избирательной комиссии, с удовольствием вас поздравляем. Есть удостоверение, которое подготовлено", – цитирует зампредседателя комиссии Николая Булаева Агентство "Москва".

Сообщалось, что Владимир Жириновский первым принес в ЦИК пакет документов для выдвижения. Это произошло 21 декабря. Затем были зарегистрированы его уполномоченные представители, открыт избирательный счет.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально кампания стартовала с 18 декабря. Действующий президент Владимир Путин также будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Он подал документы в ЦИК 27 декабря 2017 года. Представители главы государства на выборах уже зарегистрированы.

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