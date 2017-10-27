Госсекретарь США утвердил список новых антироссийских санкций

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень организаций и людей, против которых могут быть введены антироссийские санкции.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Тиллерсон уполномочил Госдеп опубликовать пояснения по лицам и организациям, которые работают в оборонных или разведывательных организациях правительства, против которых будут введены санкции. Сам список этих организаций и людей пока закрыт для общественности, сообщает сайт "Комсомольской правды" . Госсекретарь подписал его и в ближайшее время передаст в Конгресс США.

Науэрт уточнила, что ей не известно об уведомлении российской стороны о новом санкционном списке. Также ей не известно, когда этот документ будет открыт для общественности.

Ранее сообщалось, что спецслужбы и компании России могут попасть под новые санкции США. Речь идет об ФСБ, ГРУ, СВР и 30 оборонных предприятиях.