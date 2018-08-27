В Совфеде назвали новые ограничения США "санкционными кульбитами"

27 августа 2018, 17:49
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Новые антироссийские санкции США направлены не столько против Москвы, сколько против Вашингтона. Такое мнение выразил член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
"Это плохо закончится для США. Для них уже нет международного права. Мы к этому готовы, и я уверен, что мы успешно преодолеем эти санкционные кульбиты США", – сказал Цеков в беседе с RT.
Он отметил, что для успешной борьбы с санкциями против России нужно продолжать работу, которая ведется на протяжении последних четырех лет.
"Надо искать другие рынки, создавать более устойчивую финансовую систему", – сказал он.
27 августа вступили в силу новые антироссийские санкции США, связанные с инцидентом в Солсбери. Санкции запрещают оказывать России внешнюю помощь, продавать оружие и технологии двойного назначения. Также накладываются ограничения на кредитование и финансовую поддержку.
Вашингтон ввел новые санкции из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта. Как уточняет Госдеп США, санкции вводят из-за использования запрещенного химоружия против россиян.
Лондон обвиняет в покушении на бывшего разведчика Россию, Москва отрицает причастность к преступлению.
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