Суд признал обоснованным внесение журналиста Свиридова в черный список Шенгена

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Верховный административный суд Польши признал обоснованным внесение журналиста "Россия сегодня" Леонида Свиридова в черный список Шенгена. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, Свиридова лишили статуса долговременного резидента Евросоюза. Из-за этого он не сможет находиться и работать в стране. Ранее это решение вынесло Всепольское управление по делам иностранцев. Защита подала кассационную жалобу, которую судья Яцек Хлебный отклонил.

Верховный административный суд – последняя судебная инстанция в Польше. Далее журналист сможет обратиться по этому вопросу только в Европейский суд по правам человека.

МИД Польши отозвал аккредитацию российского корреспондента еще в конце 2014 года. Вскоре Свиридов получил уведомление о начале процедуры лишения постоянного вида на жительство.