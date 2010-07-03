В СФ оценили слова украинского политика о беседах Путина и Макрона

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В Совете Федерации заявили о недопустимости вмешательства иностранных дипломатов в переговоры глав государств.

Ранее украинские СМИ передали слова министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что он хотел бы прочитать стенограммы разговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона о ситуации в Киеве.

"Публикация разговоров, если она происходит, должна происходить по обоюдному согласию. Что касается заявления Кулебы, он хочет очень много. Пускай лучше вице-премьер-министр выполняет те обязанности, которые на него возложены, с пользой для Украины и Европы", – цитирует RT члена комитета СФ по международным делам Сергея Цекова.

По данным статистического портала Statista, в 2018 году Владимир Путин чаще всего проводил международные телефонные переговоры с лидерами Франции, Турции и Казахстана.

Последний разговор Путина с Макроном состоялся 8 сентября. На сайте Кремля говорится, что лидеры двух стран дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Президенты выразили надежду, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений. Обсуждая перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, Путин и Макрон акцентировали безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования. Они подтвердили взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата".

