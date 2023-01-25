В МИД РФ прокомментировали внесение центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Запад демонстрирует готовность принести в жертву геополитическим интересам некогда высокий престиж ЮНЕСКО, единственную угрозу Одессе демонстрирует националистический режим в Киеве, заявили в МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Западные страны в очередной раз продемонстрировали не только пренебрежение правилами процедуры Комитета всемирного наследия, но и свою готовность принести в жертву сиюминутным геополитическим интересам некогда высокий престиж ЮНЕСКО и ее "флагманской" Конвенции 1972 года, отметившей в прошлом году полувековой юбилей", – сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что решение внести исторический центр Одессы в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО было принято наспех и без соблюдения действующих высоких стандартов организации. Кроме того, в дипведомстве заявили, что единственную угрозу имеющей богатую историю Одессе представляет националистический режим Киева. Дипломаты напомнили, что именно власти Украины на системной основе уничтожают памятники основателям и защитникам Одессы.

В дипведомстве также заявили, что использование и размещение военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы требует отдельного осуждения ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову. Памятники были демонтированы в ночь на 29 декабря 2022 года.

Исторический центр Одессы попал в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО 25 января. Новый статус центра города может позволить Украине запросить очередную техническую и финансовую международную помощь, чтобы обеспечить его защиту.

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