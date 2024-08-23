Краснов объяснил рикошет пуль при убийстве царской семьи Романовых зашитыми бриллиантами

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Во время расстрела членов царской семьи Романовых в 1918 году пули отскакивали от зашитых в их одежду бриллиантов и драгоценностей. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.

"И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили", – цитирует его ТАСС, ссылаясь на интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву.

Поэтому, добавил Краснов, участникам расстрела приходилось долго стрелять, а потом добивать членов семьи штыками. Часть драгоценностей, по его словам, была потом присвоена, но часть осталась в архивах музеев, где их потом нашли.

Члены императорской семьи, включая Николая Второго, императрицу Александру Федоровну, их детей и приближенных, были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева в ночь на 17 июля 1918 года. Затем их тела вывезли за город.

Ранее смоленское управление ФСБ рассекретило архивные документы о преступлениях, совершенных нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны. В их числе фигурировали показания и протоколы допросов служивших у немецких оккупантов поляков, связанных по "Катынскому делу". Копии документов поступили в архив в рамках проекта "Без срока давности".

