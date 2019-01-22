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12:44

Бывший глава Starbucks хочет стать президентом США

политика за рубежом

12:44

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Фото: ТАСС/Zuma/Nancy Kaszerman

Бывший генеральный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США 2020 года. Об этом сообщает News.ru.

По словам источника, близкого к Шульцу, он всерьез задумался о своем будущем и о том, как он мог бы послужить своей стране. Также экс-гендиректор Starbucks критикует нынешнего президента США Дональда Трампа.

В ноябре 2018 года граждане США заявили, что идеальными кандидатами в президенты страны считают американскую телеведущую Опру Уинфри и актера Тома Хэнкса.

В то же время действующий президент Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы сразиться с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2020 году. Он уже соревновался с ней в ходе предвыборной гонки в 2016 году и выиграл. Трамп является президентом США после инаугурации, которая прошла в январе 2017 года.

политика за рубежом

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