Правительство ликвидирует два федеральных агентства – СМИ

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Согласно плану оптимизации системы государственного управления, Россвязь и Роспечать будут ликвидированы, их функции будет выполнять Минцифры, сообщает РБК.

Уточняется, что Роспечать занимается выдачей государственной поддержки печатным и электронным СМИ, книгоиздателям и телеканалам, Россвязь управляет и восстанавливает единую сеть электросвязи России при чрезвычайных ситуациях.

При этом информацию о ликвидации агентств в пресс-службе правительства пока не комментируют.

Ранее о возможном сокращении Роспечати и Россвязи рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он заявлял, что вовсе избавляться от агентств не планируется. Эта мера, по его словам, может коснуться лишь некоторых служб.