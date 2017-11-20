Песков назвал формирование правящей коалиции внутренним делом ФРГ

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В Кремле выступают за скорейшее формирование правящей коалиции в Германии, но считают это внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы наблюдаем, как происходит процесс формирования коалиции в Германии, желаем скорейшего успешного завершения этого процесса. Это исключительно внутреннее дело ФРГ", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин выступает за сохранение и развитие дружеских отношений с Германией. "Нас связывают экономические интересы и, учитывая роль, которую играет Германия на просторах Евросоюза, она является одним из приоритетных наших визави в европейских делах", – добавил Песков.

Ранее в немецкой Свободной демократической партии заявили, что не пойдут на "большую коалицию" с блоком Меркель. От союза также отказалась партия "зеленых".

После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что доложит о результатах переговоров президенту. Она добавила, что продолжит со своим блоком нести ответственность за судьбу страны, несмотря на отсутствие коалиции.