Песков назвал формирование правящей коалиции внутренним делом ФРГ

20 ноября, 15:29
Фото: ТАСС/Александр Щербак
В Кремле выступают за скорейшее формирование правящей коалиции в Германии, но считают это внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы наблюдаем, как происходит процесс формирования коалиции в Германии, желаем скорейшего успешного завершения этого процесса. Это исключительно внутреннее дело ФРГ", – цитирует Пескова "Интерфакс".
Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин выступает за сохранение и развитие дружеских отношений с Германией. "Нас связывают экономические интересы и, учитывая роль, которую играет Германия на просторах Евросоюза, она является одним из приоритетных наших визави в европейских делах", – добавил Песков.
Ранее в немецкой Свободной демократической партии заявили, что не пойдут на "большую коалицию" с блоком Меркель. От союза также отказалась партия "зеленых".
После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что доложит о результатах переговоров президенту. Она добавила, что продолжит со своим блоком нести ответственность за судьбу страны, несмотря на отсутствие коалиции.
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