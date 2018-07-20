Эксперт оценил заявление Трампа о вероятности стать "злейшим врагом" Путина

20 июля, 13:38
Фото: AP/Pablo Martinez Monsivais
Заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что может стать "злейшим врагом" Владимира Путина, если отношения Москвы и Вашингтона не сложатся, прокомментировал директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Об этом сообщает RT.
По его словам, это не более чем риторика. Президент США говорит то, что от него хочет услышать аудитория.
Эксперт отметил, что в сложившейся политической обстановке в США Трамп вынужден маневрировать.
По словам Рогулева, президент США "маневрирует между своими врагами, политическими противниками и сторонниками, потому что его намерения развивать отношения с Россией воспринимаются негативно определенной аудиторией, политическими кругами в США".
Ранее сообщалось, что Владимир Путин выразил мнение, что его встреча с Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля прошла в целом успешно. По его словам, саммит стал началом положительных изменений в двусторонних отношениях, несмотря на то, что некоторые представители американской стороны хотят дезавуировать результаты мероприятия.
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