В Мосгоризбиркоме заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве

09:20
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолов заявил, что на выборах в Госдуму в столице не выявлены серьезные нарушения.
"Каких-то значимых нарушений, которые могли бы влиять на достоверность результатов, не фиксируем. Все идет в штатном режиме", – заявил специалист.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 миллионов человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве.
Онлайн-голосование доступно до 20:00 19 сентября. Тогда же будут закрыты избирательные участки.
По данным на утро воскресенья, за последние двое суток в дистанционном формате свой голос отдали свыше 1,7 миллиона человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по наблюдению за голосованием.
Москвичам напомнили, как найти свой избирательный участок
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