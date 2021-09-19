В Мосгоризбиркоме заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолов заявил, что на выборах в Госдуму в столице не выявлены серьезные нарушения.

"Каких-то значимых нарушений, которые могли бы влиять на достоверность результатов, не фиксируем. Все идет в штатном режиме", – заявил специалист.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 миллионов человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве.

Онлайн-голосование доступно до 20:00 19 сентября. Тогда же будут закрыты избирательные участки.

По данным на утро воскресенья, за последние двое суток в дистанционном формате свой голос отдали свыше 1,7 миллиона человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по наблюдению за голосованием.