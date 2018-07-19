МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина

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Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост мэра столицы Сергея Собянина, сообщает Агентство "Москва". Ими стали 130 человек.

Среди зарегистрированных – художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек, певицы Полина Гагарина и Ирина Дубцова, ректор Российского экономического университета им. Плеханова Виктор Гришин, комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущие Виктория Лопырева, Елена Малышева, Лариса Гузеева, художественный руководитель "Московского театра под руководством О.Табакова" Владимир Машков, режиссер Никита Михалков, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и др.

Выборы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.

Утверждены графики приема заявлений от избирателей для голосования по месту фактического нахождения. В территориальных избирательных комиссиях это можно сделать с 25 июля по 5 сентября в рабочие дни с 15:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 14:00. Воскресенье – выходной.

МГИК также утвердила перечень 209 избирательных участков, которые создадут за пределами Москвы.