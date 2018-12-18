В Кремле прокомментировали доклад о "вмешательстве" в выборы в США

Доклад для сената США про российское "вмешательство" вызывает лишь непонимание, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в докладе озвучены абсолютно общие претензии и обвинения, причем некоторые "абсолютно непонятные" российской стороне.
"Нам ставится в упрек, что кто-то критически относится к ситуации в той или иной области в США. При чем здесь Россия, не отмечается", – цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что Москва не согласна с обвинениями в свой адрес. Россия не имела и не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами, тем более с такими абстрактными, заключил он.
США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы американского лидера 2016 года, которые выиграл Дональд Трамп. Однако доказательств этому они не предоставили. Обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency, IRA) из Санкт-Петербурга.
Расследование предполагаемого вмешательства продлится еще полгода, заявил председатель комитета Сената по разведке Ричард Бэрр. По его словам, после сбора информации комитету потребуется как минимум шесть месяцев для подготовки итогового доклада.
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