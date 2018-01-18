ФСБ разработала проект об основах государственной пограничной политики

18 января, 15:32
Федеральная служба безопасности РФ разработала проект президентского указа об основах государственной пограничной политики России. Этот документ заменит действующие основы государственной пограничной политики РФ, утвержденные 5 октября 1996 года.
Согласно проекту, целями госпогранполитики РФ являются защита национальных интересов в пограничном пространстве и создание благоприятных условий для социально-экономического развития приграничной территории России, передает РИА Новости.
Основными угрозами национальным интересами безопасности России в пограничном пространстве названы территориальные притязания ряда иностранных государств к России, попытки проникновения на территорию РФ членов международных террористических, экстремистских организаций и участников незаконных вооруженных формирований, а также наличие вблизи российской госграницы очагов социально-политической и военной напряженности, связанные с ними риски возникновения пограничных инцидентов.
Также к числу угроз отнесены сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории РФ на почве неразрешенности социально-экономических проблем, религиозно-этнических противоречий и сепаратистских проявлений среди населения приграничной территории.
Ранее Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы пытаются вмешиваться во внутренние дела России, эти попытки необходимо пресекать.
"Большая ответственность лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях: нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь, пресекать деятельность иностранных спецслужб, которые – а это не секрет – пытаются всячески активизировать свою работу в России", – сказал он.
Глава государства отметил оперативную работу сотрудников спецслужб в РФ. Он призвал продолжать деятельности и укреплять контуры антитеррористической безопасности в России.
Путин упомянул, что в 2017 году удалось сорвать планы по подготовке более чем 60 преступлений террористической направленности. Он подчеркнул, что РФ будет вместе с другими странами подавлять очаги международного терроризма.
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