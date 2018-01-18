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18 января, 15:32

ФСБ разработала проект об основах государственной пограничной политики

политика безопасность

Федеральная служба безопасности РФ разработала проект президентского указа об основах государственной пограничной политики России. Этот документ заменит действующие основы государственной пограничной политики РФ, утвержденные 5 октября 1996 года.

Согласно проекту, целями госпогранполитики РФ являются защита национальных интересов в пограничном пространстве и создание благоприятных условий для социально-экономического развития приграничной территории России, передает РИА Новости.

Основными угрозами национальным интересами безопасности России в пограничном пространстве названы территориальные притязания ряда иностранных государств к России, попытки проникновения на территорию РФ членов международных террористических, экстремистских организаций и участников незаконных вооруженных формирований, а также наличие вблизи российской госграницы очагов социально-политической и военной напряженности, связанные с ними риски возникновения пограничных инцидентов.

Также к числу угроз отнесены сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории РФ на почве неразрешенности социально-экономических проблем, религиозно-этнических противоречий и сепаратистских проявлений среди населения приграничной территории.

Ранее Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы пытаются вмешиваться во внутренние дела России, эти попытки необходимо пресекать.

"Большая ответственность лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях: нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь, пресекать деятельность иностранных спецслужб, которые – а это не секрет – пытаются всячески активизировать свою работу в России", – сказал он.

Глава государства отметил оперативную работу сотрудников спецслужб в РФ. Он призвал продолжать деятельности и укреплять контуры антитеррористической безопасности в России.

Путин упомянул, что в 2017 году удалось сорвать планы по подготовке более чем 60 преступлений террористической направленности. Он подчеркнул, что РФ будет вместе с другими странами подавлять очаги международного терроризма.

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