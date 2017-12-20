Путин заявил о росте активности иностранных спецслужб в РФ

20 декабря, 21:22
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Иностранные спецслужбы пытаются вмешиваться во внутренние дела России, эти попытки необходимо пресекать, заявил Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности.
"Большая ответственность лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях: нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь, пресекать деятельность иностранных спецслужб, которые – а это не секрет – пытаются всячески активизировать свою работу в России", – цитирует президента РИА Новости.
Глава государства отметил оперативную работу сотрудников спецслужб в РФ. Он призвал продолжать деятельности и укреплять контуры антитеррористической безопасности в России.
Путин упомянул, что в 2017 году удалось сорвать планы по подготовке более чем 60 преступлений террористической направленности. Он подчеркнул, что РФ будет вместе с другими странами подавлять очаги международного терроризма.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что с 2012 года были осуждены более 130 агентов и сотрудников зарубежных спецслужб, пытавшихся проникнуть в различные сферы деятельности государства. Кроме того, выявлены 120 иностранных и международных неправительственных организаций, которые сотрудничали с разведкой.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: