Путин заявил о росте активности иностранных спецслужб в РФ

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Иностранные спецслужбы пытаются вмешиваться во внутренние дела России, эти попытки необходимо пресекать, заявил Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности.

"Большая ответственность лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях: нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь, пресекать деятельность иностранных спецслужб, которые – а это не секрет – пытаются всячески активизировать свою работу в России", – цитирует президента РИА Новости.

Глава государства отметил оперативную работу сотрудников спецслужб в РФ. Он призвал продолжать деятельности и укреплять контуры антитеррористической безопасности в России.

Путин упомянул, что в 2017 году удалось сорвать планы по подготовке более чем 60 преступлений террористической направленности. Он подчеркнул, что РФ будет вместе с другими странами подавлять очаги международного терроризма.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что с 2012 года были осуждены более 130 агентов и сотрудников зарубежных спецслужб, пытавшихся проникнуть в различные сферы деятельности государства. Кроме того, выявлены 120 иностранных и международных неправительственных организаций, которые сотрудничали с разведкой.