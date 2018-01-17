Эксперт прокомментировал отказ Верховной рады разрывать дипотношения с Россией

17 января 2018, 20:11
Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko
Политолог, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский прокомментировал отказ Верховной рады внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.
"Поправка по разрыву дипотношений была отклонена еще при первом чтении законопроекта. Это связано с позицией исполнительной власти. Для Украины разрыв отношений с Россией является очень невыгодным мероприятием, которое сильно снизит и так низкий процент поддержки власти в обществе. Довольно дорого обойдется это сложное мероприятие", – цитирует Неменского RT.
По словам эксперта, остается много связей, которые придется переводить на обслуживание какой-то третьей страны. "Разрыв является очень сложно реализуемой задачей, никому не нужной, кроме отдельных партий, которые находятся, скорее, в оппозиции", – рассказал Неменский.
Он также отметил, что отказ вносить поправку означает, что ситуация не изменилась с осени прошлого года, когда были приняты решения по этому вопросу в администрации Порошенко.
За внесение поправки о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса проголосовали 72 депутата Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов.
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