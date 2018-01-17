Поклонская ответила на приглашение в Киев от Генпрокуратуры Украины

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала Генпрокуратуру Украины ответить по существу на ее заявление и перестать заниматься одурманиванием украинского народа.
Речь идет о публичном заявлении на имя генпрокурора Украины Юлия Луценко. В нем Поклонская просила начать расследование в отношении некоторых украинских политиков, в том числе президента Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова. По ее словам, они имеют отношение к созданию преступной организации, совершившей госпереворот на Украине. Депутат также считает, что политики причастны к развязыванию войны на Донбассе и преступлению в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.
Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко пригласил Поклонскую в Киев, где могут ответить на интересующие ее вопросы. Там также будет возможность пообщаться на темы государственной измены и запрета деятельности запрещенной в РФ организации "Меджлиса крымско-татарского народа". Расходы на проезд и содержание депутата в ведомстве готовы взять на себя.
Поклонская назвала такой ответ красноречивым, но далеким от сути. Депутат предложила вернуться к существу ее заявления и рассмотреть его в порядке, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством, "а не продолжать заниматься одурманиванием и уничтожением украинского народа и страны, превращая ее в руины хваленой "евроинтеграции", передает РИА Новости.
Она отметила, что вопросы из ее публичного заявления о преступлениях против украинского народа и страны не относятся к просьбе оплатить или компенсировать проезд и проживание в Киеве. Поклонская заявила, что такую щедрость могла бы предложить обратить в доход "обворованного указанными мной должностными лицами государства для возможности принятия решения по ходатайству моих адвокатов о моем допросе по видеоконференцсвязи".
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