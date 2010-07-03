Нидерландская принцесса Кристина скончалась на 73-м году жизни

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о кончине Марии Кристины Нидерландской. Ей было 72 года. Долгое время принцесса боролась с раком костей, сообщает РИА Новости.
"Сознательно отказавшись от права на престол, она придала своей жизни собственный смысл. Для нее были важны семья, любовь к музыке и поддержка молодых певческих талантов", – говорится в сообщении.
Мария Кристина Нидерландская родилась 18 февраля 1947 года. Она была младшей дочерью королевы Юлианы и ее супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского, тетей ныне правящего короля Виллема-Александра.
Церемония прощания состоится во дворце в Нордейнде. Ее останки вывезут в садовый павильон Фагеля на территории дворца, где друзья и родственники отдадут последние почести перед кремацией принцессы.
8 августа а Париже скончался французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки. Ему было 90 лет. Режиссер ушел из жизни у себя дома в окружении близких.
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