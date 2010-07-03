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08 августа, 20:35

Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки

культура утраты

08 августа, 20:35

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Фото: ТАСС/Nasser Berzane/Zuma

В Париже скончался французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки, пишет ТАСС.

Ему было 90 лет. Отмечается, что режиссер ушел из жизни у себя дома в окружении близких.

Жан-Пьер Моки родился 6 июля 1933 года в Ницце. Карьеру он начал в качестве актера театра и кино. Известность ему принесла роль в картине Микеланджело Антониони "Побежденные" 1953 года.

Среди наиболее значимых режиссерских работ Моки – "Странный прихожанин" (1963 год), "Ловушка для дураков" (1979), "Золотое дно" (1985 ) и "Доброволец" (2006).

Всего за свою карьеру Моки снял более 60 художественных фильмов. В его лентах играли, в частности, Пьер Ришар, Жерар Депардье, а также Бурвиль и Мишель Симон.

культура утраты

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