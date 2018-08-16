Украинский генерал призвал разорвать все отношения с Россией

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Бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк призвал Украину полностью перекрыть границу с Россией, а также прекратить финансовые отношения с РФ и заблокировать торговлю, передает РИА Новости.

"Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение – давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война", – сказал Вовк.

По его словам, украинские власти должны проработать вопрос разрыва отношений и действовать прямо и однозначно.

Ранее отмечалось, что в Киеве обсуждают возможность полного прекращения железнодорожного сообщения между странами. Первый зампредставителя президента Украины в Крыму Изет Гданов предложил прервать и автобусное сообщение. По его словам, мера станет еще одним способом давления на Москву и будет способствовать ее изоляции.

С октября 2015 года между Россией и Украиной по инициативе Киева полностью отсутствует авиасообщение, а количество поездов сократилось в несколько раз.