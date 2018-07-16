Эксперт прокомментировал слова президента Хорватии о необходимости диалога с Россией

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Заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о необходимости вести диалог с Россией прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он отметил, что помимо президента Хорватии в подобном ключе ранее высказывались премьер-министр Венгрии, а также руководство Италии и Австрии.

"Но санкции против России и сдерживание осуществляют не страны Евросоюза, а европейский истеблишмент, политическая элита", − пояснил эксперт в беседе с RT.

Брутер отметил желание стран и их лидеров "изменить что-то в отношениях с Россией". При этом, по его мнению, Европа "сама себя загнала в эту ситуацию, и выход из нее простым не будет".

Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что с Россией нужно вести диалог для борьбы с общими угрозами безопасности. Она также выразила надежду, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки будет способствовать снятию напряженности в мире.