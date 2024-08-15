Власти Курской области могут ввести дистанционное обучение в регионе с 1 сентября

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Власти Курской области обсуждают решение о введении в школах региона дистанционного формата обучения с 1 сентября, рассказал врио заместителя губернатора области Виктор Карамышев.

"Тревоги, ракетные опасности 10–15 раз в день объявляются. И объявляются они по всей области, потому что сложно сказать, куда полетит ракета", – отметил врио замгубернатора региона в эфире программы "Соловьев Live", объясняя необходимость подобного решения.

Карамышев добавил, что многие образовательные объекты на территории девяти муниципалитетов региона получили различные повреждения. Он уточнил, что по данным "сарафанного радио", в той или иной степени разрушения находятся 43 здания.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.