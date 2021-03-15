Постпред РФ озвучил последствия выхода из Совета Европы

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Фото: depositphotos/paulgrecaud
Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что, если РФ покинет организацию, то следует ожидать и выход страны из основных конвенций СЕ.
В интервью "Независимой газете" постпред отметил, что в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, а Россия присоединилась к 68 из них.
"Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций – это автоматический процесс", – отметил Солтановский.
Он добавил, что Европейская конвенция о правах человека не станет исключением. Также "придется забыть" и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы.
В данном случае речь идет о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов.
Помимо этого, Солтановский отреагировал на заявление вице-спикера Госдумы и главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что страна должна готовиться к выходу из СЕ.
Постпред заявил, что "парламентская дипломатия – важнейший элемент для продвижения российских интересов".
Кроме того, он призвал помнить "главный принцип разделения властей в РФ, который наделяет парламентариев особыми полномочиями – представлять наш народ".
После присоединения Крыма в 2014 году России запретили участвовать в заседаниях ПАСЕ. В июне 2020 года полномочия российской делегации были восстановлены.
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