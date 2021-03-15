Постпред РФ озвучил последствия выхода из Совета Европы

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что, если РФ покинет организацию, то следует ожидать и выход страны из основных конвенций СЕ.

В интервью "Независимой газете" постпред отметил, что в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, а Россия присоединилась к 68 из них.

"Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций – это автоматический процесс", – отметил Солтановский.

Он добавил, что Европейская конвенция о правах человека не станет исключением. Также "придется забыть" и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы.

В данном случае речь идет о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов.

Помимо этого, Солтановский отреагировал на заявление вице-спикера Госдумы и главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что страна должна готовиться к выходу из СЕ.

Постпред заявил, что "парламентская дипломатия – важнейший элемент для продвижения российских интересов".

Кроме того, он призвал помнить "главный принцип разделения властей в РФ, который наделяет парламентариев особыми полномочиями – представлять наш народ".

После присоединения Крыма в 2014 году России запретили участвовать в заседаниях ПАСЕ. В июне 2020 года полномочия российской делегации были восстановлены.