Песков связал давление на российский бизнес с предстоящими выборами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что давление на российский бизнес со стороны иностранных государств связано с предстоящими выборами. По мнению представителя Кремля, с их приближением давление усиливается.

Рассуждая на эту тему, Дмитрий Песков отметил, что агентство Reuters задавало ему вопрос с использованием именно такой формулировки, сообщает ТАСС.

"Во многом, наверное, это говорит о том, что такие разговоры ходят в коридорах за океаном, в некоторых западных столицах, какие-то первые проявления возможного дискомфорта и, наверное, несправедливой конкуренции в отношении нашего бизнеса заметны уже сейчас", – приводит агентство слова представителя Кремля.

Продолжающееся давление на Россию имеет тенденцию к усилению по мере продвижения к президентским выборам, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.