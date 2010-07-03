Экс-премьер Украины призвал не доверять заявлениям Коломойского

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Бывший премьер Украины Николай Азаров прокомментировал призыв украинского олигарха Игоря Коломойского восстановить отношения с Россией. Об этом сообщает ИА "НСН".

По его мнению, за подобными заявлениями бизнесмена скрывается личный интерес. Коломойский и раньше выступал за восстановление отношений между Россией и Украиной, а также критиковал внешнюю политику США. Это связано с тем, что американская прокуратура и ФБР проводят несколько расследований в отношении олигарха, которого подозревают в отмывании денег на территории США.

"Поэтому я не стал бы переоценивать значение этого интервью – дал он его, ну и что?" – заключил Азаров.

Ранее Коломойский высказался за восстановление отношений между Украиной и Россией. Он отметил, что США используют Украину в своих собственных геополитических целях. Кроме того, бизнесмен обратил внимание на вопрос экономического выживания Украины, которое невозможно без России.

