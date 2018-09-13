Холодная война никуда не уходила – Горбачев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что холодная война "никуда и не уходила". Об этом политик заявил во время презентации своей книги "В меняющемся мире", которая посвящена внешней политике времен перестройки. Слова Горбачева передает РИА Новости.

Когда экс-президенту СССР задали вопрос, возвращается ли холодная война, он ответил, что "она и не уходила. Только меняется накал". Также политика спросили, не считает ли он, что ситуация, которая сегодня сложилась в мире, отменяет достижения Горбачева на посту главы советского государства. Он ответил, что это уже никому не удастся.

В июне бывший президент СССР заявил, что в ближайшее время необходимо провести очередную встречу между президентами России и США.