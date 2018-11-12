Эксперт прокомментировал призыв французского министра сделать Европу "империей"

Фото: AP/Virginia Mayo
С помощью призыва сделать Европу "империей" власти Франции пытаются "перехватить пальму первенства у Германии как европейского локомотива". Такое мнение высказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
"Пока это слова, они находятся в контексте других заявлений французских политиков, прежде всего Макрона, о необходимости для Европы иметь собственную армию, которая будет стоять на одной ступеньке с китайской, российской и американскими армиями", – сказал он в беседе с RT.
Салин также отметил, что Европа все больше тяготится влиянием США. Однако пока у стран ЕС не хватает ресурсов, чтобы "переломить ситуацию".
Французский министр финансов Брюно Ле Мэр призвал сделать Европу "империей", которая основывается на принципах правового государства. По его мнению, она должна быть похожей на Китай и США.
Чиновник убежден, что Европе стоит "пускать в ход свою власть". При этом он сделал акцент на необходимости защитить Евросоюз от "незаконных" антииранских санкций США и "встать на пути у правительства Дональда Трампа". Незадолго до этого президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать "общеевропейскую армию", которая не будет зависеть от США.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: