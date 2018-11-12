Эксперт прокомментировал призыв французского министра сделать Европу "империей"

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С помощью призыва сделать Европу "империей" власти Франции пытаются "перехватить пальму первенства у Германии как европейского локомотива". Такое мнение высказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

"Пока это слова, они находятся в контексте других заявлений французских политиков, прежде всего Макрона, о необходимости для Европы иметь собственную армию, которая будет стоять на одной ступеньке с китайской, российской и американскими армиями", – сказал он в беседе с RT.

Салин также отметил, что Европа все больше тяготится влиянием США. Однако пока у стран ЕС не хватает ресурсов, чтобы "переломить ситуацию".

Французский министр финансов Брюно Ле Мэр призвал сделать Европу "империей", которая основывается на принципах правового государства. По его мнению, она должна быть похожей на Китай и США.

Чиновник убежден, что Европе стоит "пускать в ход свою власть". При этом он сделал акцент на необходимости защитить Евросоюз от "незаконных" антииранских санкций США и "встать на пути у правительства Дональда Трампа". Незадолго до этого президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать "общеевропейскую армию", которая не будет зависеть от США.