Американцы назвали лучшего президента страны

12 июля, 17:08
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Почти половина американцев назвали лучшим президентом, занимавшем этот пост при их жизни, Барака Обаму, сообщает "Газета.ру". К такому выводу пришли специалисты центра изучения общественного мнения Pew.
В опросе приняли участие 2002 американца. Им предстояло ответить на единственный вопрос: "Кто из президентов за время вашей жизни лучше всего исполнял свою работу?"
В результате лучшим президентом для американцев оказался Барак Обама. На первое или второе место его поставили 44% американцев. 33% проголосовали за Билла Клинтона, а еще 32% – за Рональда Рейгана.
Дональда Трампа назвали лучшим главой государства только 19% граждан США. Примерно столько же (20%) Барак Обама набрал семь лет назад.
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