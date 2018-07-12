Американцы назвали лучшего президента страны

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Почти половина американцев назвали лучшим президентом, занимавшем этот пост при их жизни, Барака Обаму, сообщает "Газета.ру". К такому выводу пришли специалисты центра изучения общественного мнения Pew.

В опросе приняли участие 2002 американца. Им предстояло ответить на единственный вопрос: "Кто из президентов за время вашей жизни лучше всего исполнял свою работу?"

В результате лучшим президентом для американцев оказался Барак Обама. На первое или второе место его поставили 44% американцев. 33% проголосовали за Билла Клинтона, а еще 32% – за Рональда Рейгана.

Дональда Трампа назвали лучшим главой государства только 19% граждан США. Примерно столько же (20%) Барак Обама набрал семь лет назад.