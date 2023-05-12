Медведев заявил, что исполнение ордера МУС на арест Путина может привести к началу войны

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Международный уголовный суд (МУС) обострил ситуацию и создал предпосылки к началу войны тем, что выдал ордер на арест Владимира Путина, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что МУС смог выступить как политический инструмент, способный разжечь войну.

"Что такое ордер на арест иностранного лидера? <...> Это casus belli (в переводе с латинского "повод для войны". – Прим. ред.), за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдет", – сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что ведомство в скором времени объявит в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Владимира Путина и на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Судьи выразили мнение, что они могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и перемещение детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решения суда не имеют никакого значения для РФ, так как она не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому возможные аресты с юридической точки зрения ничтожны, подчеркнула Захарова.

Также в Госдуме заявляли, что планируют подготовить ряд поправок, которые запретят деятельность МУС на территории РФ. В том числе предлагалось запретить публичные призывы к исполнению решений таких органов и сотрудничеству с ними.



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