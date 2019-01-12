В России оценили предложение Украины отменить право вето в ООН

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Предложение постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко отменить право вето в Совете безопасности оценили российские политики.

По мнению украинского дипломата, нужно ограничить право вето в Совбезе ООН в тех случаях, когда государство является заинтересованной стороной в вопросе. Как подчеркнул депутат Госдумы Виктор Водолацкий, украинские чиновники вносят подобные предложения по указке Госдепа США для дискредитации России.

Депутат выразил уверенность, что, несмотря на попытки Киева заручиться поддержкой международного сообщества для "борьбы" с Москвой, ни одно крупное государство не согласится с Украиной в этом вопросе.

В то же время Водолацкий не исключил, что такое предложение заинтересует, например, прибалтийские страны. "Видно одно − как и многие другие заявления, это не будет иметь никакой конкретики и представит Украину управляемой извне", − сказал Водолацкий телеканалу RT.

Сенатор Сергей Цеков, со своей стороны, объяснил подобные идеи стремлением Украины обозначить свою значимость на международной арене. Он также заверил, что "никто к этому не прислушивается", так как существующая структура обеспечивает стабильность ООН.

Право вето в Совбезе ООН предоставлено его постоянны членам: России, США, Китаю, Франции и Великобритании.